Koningin Mathilde steunt nieuwe campagne tegen pesten

De Belgische koningin Mathilde heeft een nieuwe campagne tegen pesten gesteund. De koningin ontving op het paleis vijf kinderen die zelf gepest zijn. In een video van de VRT is te zien hoe Mathilde de kinderen prijst om het delen van hun ervaringen. "Jullie waren heel moedig", zegt Mathilde.

"Ik heb ook kunnen ervaren hoe belangrijk het is om een luisterend oor te zijn voor mijn kinderen. Mijn man, de koning, en ik waren er altijd voor hen", vervolgt Mathilde. "Het is echt belangrijk dat kinderen zich goed voelen. Daarom vind ik het belangrijk om de campagne te steunen. Zodat we samen tegen pesten zijn!"

Het bezoek van de kinderen vond plaats in het kader van de STIP IT-campagne. Daarbij wordt door middel van vier stippen op de hand getoond dat pesten niet oké is. Een van de kinderen zette tijdens het bezoek symbolisch vier stippen op de hand van de koningin. De kinderen vertellen hun verhaal in het programma STIP IT: Kintsugi, waarin de impact van pesten wordt getoond.

Mathilde heeft zich in het verleden vaker uitgesproken voor campagnes tegen pesten. Zo nam zij jaren geleden een videoboodschap op waarin zij zich uitsprak tegen cyberpesten.