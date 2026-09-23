Veel kritiek in Vlaanderen na Belgisch songfestivalbesluit

De beslissing van de Vlaamse omroep VRT om volgend jaar gewoon mee te doen aan het Eurovisie Songfestival is in België niet overal met gejuich ontvangen. Vakbond ACOD VRT zegt zelfs er "alles" aan te gaan doen om te voorkomen dat het songfestival wordt uitgezonden.

"Wij hebben met afgrijzen en afschuw vernomen dat de VRT-directie heeft besloten deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival van 2027", staat in een verklaring aan het Belgische persbureau Belga. "Deze beslissing is een openbare omroep onwaardig en maakt voor ons duidelijk dat de directie geen enkel belang hecht aan de democratische waarden die ze als openbare omroep moeten hooghouden." Vakbond ACV is milder, maar had "het liever anders gezien". "Het is geen goed signaal", aldus de bond.

Twee jaar geleden, toen de VRT voor het laatst verantwoordelijk was voor de Belgische inzending, onderbrak ACOD driemaal het begin van de uitzendingen rond het songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. In België wisselen de Vlaamse en Waalse publieke omroep elkaar jaarlijks af.

'Cultureel witwassen'

Ook vanuit de Vlaamse politiek klinkt kritiek. "De VRT had dit jaar de rode lijn kunnen trekken. Ze had ruggengraat kunnen tonen en kunnen laten zien dat mensenrechten en zich uitspreken tegen een genocide belangrijker is dan deelnemen aan een liedjeswedstrijd die al haar geloofwaardigheid verloren is", aldus Groen-parlementslid Bram Jaques. Hij spreekt van het "cultureel witwassen" van genocide.

Uit de partijen Anders, Vooruit en PVDA komen ook verschillende boze reacties. De laatste partij roept de VRT op de beslissing om mee te doen, te herzien.