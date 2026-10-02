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Lale Gül, Brace en Inge de Bruijn te zien in Nederlands Domste

02 okt , 19:26Entertainment
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Schrijfster Lale Gül, olympisch kampioene Inge de Bruijn en rapper Brace doen mee aan het nieuwe RTL 4-programma Nederlands Domste. Hierin moeten tien BN'ers proberen om zo snel mogelijk het programma te verlaten en niet als laatste over te blijven.
De deelnemers nemen het tegen elkaar op in onder meer "fysieke opdrachten, logica-opdrachten en kennisvragen waarop eigenlijk iedereen het antwoord zou moeten weten", stelt RTL. Onder anderen presentator Mark Baanders, oud-politicus Henk Krol en acteur Horace Cohen doen ook mee.
Het oorspronkelijke format komt uit Noorwegen en is inmiddels in meerdere landen uitgezonden. Nederlands Domste is vanaf zaterdag 24 oktober te zien bij RTL 4. Het programma wordt gepresenteerd door Edson da Graça en Monica Geuze.
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