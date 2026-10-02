ZEIST (ANP) - Het Nederlands elftal heeft een dag na het gelijkspel tegen Griekenland (2-2) in de Nations League met een select gezelschap getraind. Bondscoach Xavi Hernández verscheen vrijdag aan het begin van de avond met negen spelers op het veld in Zeist. Naast de reservedoelmannen Robin Roefs en Mark Flekken waren dat verdedigers Nathan Aké, Jorrel Hato en Jeremie Frimpong, middenvelders Teun Koopmeiners, Kenneth Taylor en Gjivai Zechiël en spits Joshua Zirkzee.

Van dat negental kwamen alleen Zechiël en Zirkzee tegen Griekenland, als invallers, in actie. De elf basisspelers en de drie andere invallers, Noa Lang, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders, werkten binnen een hersteltraining af. Lang, Gravenberch en Reijnders kwamen direct na rust al in de ploeg, in tegenstelling tot Zechiël en Zirkzee. Vandaar dat zij ook meededen aan de hersteltraining.