BRAGA (ANP) - Portugal is zonder de afgezwaaide recordinternational Cristiano Ronaldo hard onderuitgegaan tegen Denemarken (1-4) in de Nations League.

Rasmus Højlund (2), Pierre-Emile Højbjerg en Joachim Andersen maakten de doelpunten voor de bezoekers in Braga. Bernardo Silva scoorde diep in blessuretijd voor de Portugezen.

Portugal was al zeker van een plek in de kwartfinale en blijft koploper in de poule. Denemarken volgt nu op 3 punten. Noorwegen heeft na de thuiszege op Wales (3-1) 3 punten minder dan de Denen.

Eerbetoon

Antonio Nusa en Andreas Schjelderup scoorden voor de Noren in de tweede helft. David Brooks maakte het duel in de slotfase nog even spannend. Vervolgens bepaalde Erling Haaland met een benutte strafschop de eindstand. De spits heeft nu in zestig interlands 66 doelpunten voor Noorwegen gemaakt.

De internationals van Portugal brachten voor het thuisduel met Denemarken een eerbetoon aan de vertrokken Ronaldo. Ze liepen vlak voor de aftrap het veld op in een shirt met nummer 7, het rugnummer van de wereldberoemde recordinternational van Portugal die eerder deze maand na een conflict met bondscoach Jorge Jesus zijn afscheid bij de nationale ploeg aankondigde. In de zevende minuut van de wedstrijd klonk een ovationeel applaus voor Ronaldo, die 146 doelpunten maakte in 234 duels voor Portugal.

Carlos Forbs van Ajax voetbalde met nummer 7 voor Portugal. De oud-aanvaller van Ajax mocht na een uur invallen. De 41-jarige Ronaldo was niet in het stadion. De verwachting is dat hij nog een afscheidswedstrijd krijgt.