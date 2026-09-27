Sharon Stone spreekt Sydney Sweeney aan op naakte sportreclame

Sharon Stone heeft Sydney Sweeney opgeroepen "verantwoordelijkheid te nemen voor haar daden" na haar veel bekritiseerde sportreclame. In een interview met People hekelt Stone de boodschap die Sweeney uitdraagt door naakt reclame te maken voor een gokapp voor sportwedstrijden.

"Ik vind dat het aan haar is om verantwoordelijkheid te nemen voor haar daden, en niet aan mij om haar daarop te veroordelen. Het is aan mij om de vrouwen aan te moedigen die het hebben gered en kampioenen zijn geworden in de vrouwensport", legt de 68-jarige actrice uit. De reclame van de 29-jarige Sweeney leidde tot verontwaardiging bij vrouwelijke topsporters, omdat het het beeld van vrouwen in de sport zou seksualiseren. De actrice beoefent in de video zeer schaars gekleed verschillende sporten.

"We mogen de vrouwensport niet kleineren om de aandacht van mannen te trekken, zodat ze kunnen gokken", vervolgt Stone, die samen met Sweeney in de serie Euphoria te zien was.

Het is niet de eerste keer dat Sweeney in opspraak komt vanwege een reclame. Eerder was er kritiek op haar marketingstunt voor kledingmaker American Eagle. De slogan 'Sydney Sweeney has great jeans' werd door sommigen geïnterpreteerd als een verwijzing naar 'geweldige genen' van een witte vrouw met blond haar en blauwe ogen.