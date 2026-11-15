Laura Brand noemt de veroordeling van haar man Russell Brand "pijnlijk". De 39-jarige echtgenote reageerde zondag in een YouTube-video van de serie Sunday Service with the Brands voor het eerst sinds de veroordeling. Na haar statement werd een eerder opgenomen video van Laura en Russell samen afgespeeld. De komiek en presentator werd eerder deze maand veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10,5 jaar voor verkrachting en aanranding.

"We vertrouwen op God, op Zijn plan en op alles wat Hij nu doet. Hoe pijnlijk het ook is, en het zal uiteraard even wennen zijn voor mij om hier te zitten zonder mijn metgezel en mijn steun en toeverlaat. Ik spreek Russell. Het gaat goed met hem en hij bidt", vertelt Laura voor de camera.

In het eerder opgenomen deel van de aflevering ging Russell Brand in op de media-aandacht voor de zaak. "Zoals ik vorige week al zei, zitten we midden in een rechtszaak. We kijken normaal gesproken niet naar de berichtgeving", vertelde hij. "Wat we wel kunnen zeggen is dat het verbazingwekkend is om te zien hoe anderen erover schrijven, want ze praten erover alsof het een voetbalwedstrijd is."

Russell en Laura zijn sinds 2017 getrouwd en hebben drie kinderen. Laura getuigde eerder al ter verdediging van de komiek tijdens het proces. Ze noemde hem "zorgzaam en vriendelijk", een "geweldige echtgenoot" en een "fantastische vader".