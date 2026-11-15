BRUSSEL (ANP) - België heeft de kwartfinales van de Nations League bereikt. Het elftal van bondscoach Mark van Bommel rekende in de laatste groepswedstrijd in Brussel overtuigend af met Italië: 4-1.

Frankrijk versloeg in dezelfde poule Turkije met 2-1 en eindigde met 13 punten als eerste, voor België met 12 punten. Italië (11 punten) grijpt naast een plaats bij de laatste acht landen.

Italië, dat donderdag Frankrijk de eerste nederlaag in de Nations League bezorgde (3-1), kende een uitstekende start. Pio Esposito opende in de elfde minuut, na een snelle omschakeling van de Italianen: de score: 0-1.

Strafschop

België trok het duel vervolgens snel naar zich toe en scoorde in een kwartier tijd drie keer. Maxim De Cuyper maakte na een kwartier spelen gelijk en vervolgens scoorden Nathan Ngoy en Jérémy Doku ook. Kevin De Bruyne raakte voor rust nog de paal.

In de tweede helft zag Van Bommel zijn ploeg alsnog verder uitlopen. Op aangeven van De Bruyne bepaalde Diego Moreira de eindstand op 4-1. Pio Esposito miste in blessuretijd nog een strafschop.