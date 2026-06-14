Laura Ponticorvo mist haar moeder, die lijdt aan frontotemporale dementie. "Frontotemporale dementie heeft mijn moeder van me afgenomen, terwijl ze er nog is", schrijft de influencer op Instagram.

"Dat blijft misschien wel het moeilijkste om uit te leggen", schrijft Ponticorvo. "Je neemt geen afscheid in één keer, maar steeds een klein beetje." Toch koestert ze de momenten die ze nog met haar moeder heeft. "We kletsen bijna niet meer, maar als ik dan een glimlach van haar krijg, geeft me dat weer kracht om door te gaan."

Ponticorvo vertelde eerder in het online programma Realitea dat de ziekte voor haar familie voelt als "levend rouwen". "Mama, ik mis je ... ik hou van je", sluit ze haar bericht af.