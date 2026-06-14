HOUSTON (ANP) - Curaçao maakt zich in Houston in alle vroegte op om als kleinste deelnemer ooit te debuteren op het WK voetbal. Bondscoach Dick Advocaat hield om 08.30 uur (plaatselijke tijd) zijn wedstrijdbespreking omdat de eerste groepswedstrijd tegen Duitsland al om 12.00 uur (19.00 uur Nederlandse tijd) begint.
De selectie van Curaçao begon na de bespreking om 09.00 uur aan het ontbijt in het hotel. Het team vertrok een uur later naar het Houston Stadium. Volgens de woordvoerder van Curaçao zijn alle 26 spelers fit en is iedereen gefocust op de wedstrijd.
Curaçao zit in groep E met verder Ecuador en Ivoorkust.