George Lazenby, de oudste nog levende Bond-vertolker, heeft Robert Pattinson op X zijn zegen gegeven. De nu 87-jarige Australiër plaatste een bericht in reactie op het nieuws dat de 40-jarige Pattinson de komende drie films in de rol van geheim agent 007 kruipt.

"Robert, welkom bij de meest exclusieve club ter wereld", schrijft Lazenby. "Vergeet niet vooral heel veel plezier. En laten we zien wat jouw 'dit gebeurde die andere gast nou nooit'-momentje wordt. Alle goeds, George xx."

Lazenby speelde slechts eenmaal de beroemde rol, in de film On Her Majesty's Secret Service uit 1969. In de openingsscène van deze film redt 007 op het strand een vrouw, die vervolgens wegrent. Dan kijkt 007 in de camera en zegt tegen de kijkers: "Dit gebeurde die andere gast nou nooit". Hiermee verwijst hij naar zijn succesvolle voorganger Sean Connery, die toen al vijf keer 007 had gespeeld.

Studio Amazon maakte maandag bekend dat Pattinson de nieuwe 007 wordt, na maandenlange speculaties. Naar verwachting zal de volgende film, deel 26 in de reeks, eind 2028 in de bioscopen te zien zijn.