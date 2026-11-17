DEN HAAG (ANP) - Het vertrouwen in het minderheidskabinet is bij BBB-leider Henk Vermeer nog niet hersteld, nadat de coalitietop dinsdag de resultaten van dagenlang crisisberaad presenteerde. Maar dat het kabinet nu zelf erkent dat er dingen niet goed zijn gegaan ziet Vermeer wel als een "goed vertrekpunt om te kijken of het vertrouwen hersteld kan worden", zei hij bij Sven op 1.

Vermeer had graag gezien dat premier Rob Jetten sorry had gezegd. Dat is volgens hem het "allermoeilijkste woord" om te zeggen voor Jetten. Vermeer stelde dat excuses de "basisvoorwaarde is die je moet hebben als je vertrouwen wil herstellen. Als je een goede relatie wil met partijen in de Tweede Kamer, dan moet het beginnen met zelfreflectie".