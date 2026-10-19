Amalia bij bevordering tot sergeant natgemaakt met zeewater

Prinses Amalia heeft bij haar bevordering tot sergeant bij de marine een emmer zeewater over zich heen gekregen. Dat is te zien op foto's van het moment die zijn gedeeld door de Rijksvoorlichtingsdienst. De prinses werd afgelopen zaterdag op een schip in Den Helder bevorderd.

Met het zeewater werden de sergeantstrepen van de prinses volgens een oude traditie natgemaakt. Op de foto van het moment staat prinses Amalia met de handen op de rug en een samengeperst gezicht, terwijl er achter haar een man staat die het water uit een zwarte emmer op haar giet.

De prinses werd bevorderd door de Commandant Zeestrijdkrachten, viceadmiraal Harold Liebregs, en kapitein-luitenant ter zee Maarten Kok, korpshoofd Zeedienst op het Koninklijk Instituut voor de Marine. De bevordering vond plaats tijdens een zogenoemde 'alle hens', een moment waarop de gehele bemanning is aangetreden.

Op een van de foto's poseert de prinses samen met de adelborsten, marineofficieren in opleiding, op 48 meter hoogte bovenin de grote mast van het Noorse opleidingsschip de Stadsraad Lehmkuhl. Met dat schip voer ze vorige week een aantal dagen mee.