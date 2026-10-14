Lenie 't Hart, de oprichtster van zeehondencrèche Pieterburen, heeft een nieuwe relatie. Dat vertelt zij in De Telegraaf. Zij ontmoette Jaap een paar jaar geleden via een datingsite. "Een vriendin van mij had een account voor mij op die site aangemaakt, waarna ik met Jaap in contact kwam", zegt 't Hart.

't Hart is nu 85, haar Jaap is nu 86. Zij wonen niet samen, omdat zij "ieder ons eigen leven hebben".

De 'zeehondenmoeder' richtte in 1971 de Zeehondencreche Pieterburen op. Twaalf jaar geleden nam zij afscheid, na een verschil van mening met de leiding over de koers van de crèche. De zeehondenopvang verkeert momenteel in financiële problemen.

Eerder was 't Hart getrouwd met regisseur Karst van der Meulen, die onder meer de iconische boekverfilming De Zevensprong maakte. Tien jaar geleden kwam naar buiten dat Van der Meulen in 1990 veroordeeld was tot een voorwaardelijke gevangenisstraf vanwege seksueel contact met minderjarige acteurs.