Het entertainmentprogramma Buzz, dat sinds afgelopen zomer te zien is op NET5, stopt. Dat heeft Talpa woensdag bekendgemaakt. Het mediabedrijf ziet "onvoldoende perspectief voor verdere groei", laat het in een verklaring aan het ANP weten.

"Hoewel losse video's van het programma goed worden bekeken op Instagram en TikTok, blijven de resultaten als geheel achter", laat Talpa weten over het programma dat sinds de start enkele tienduizenden kijkers trok. "We vinden het spijtig dat Buzz niet de ontwikkeling heeft doorgemaakt waarop we hadden gehoopt", aldus het mediabedrijf.

Talpa lanceerde tegelijkertijd ook het programma True Crime Today met Kirsten Westrik en Nochtli Peralta. Hoewel ook dat programma vooralsnog weinig kijkers trekt, ziet het mediabedrijf wel potentie om het verder te laten groeien. De laatste aflevering van Buzz verschijnt vrijdag 23 oktober.

In Buzz bespreken Iris Enthoven en Wiesje Hillen samen met een vast panel onderwerpen uit de entertainmentwereld. Onder anderen influencers en mediapersoonlijkheden Défano Holwijn, Tim Senders, Roxanne Kwant en Julia van Reyendam maken deel uit van het programma.