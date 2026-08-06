Playboy noemt het met terugwerkende kracht "een blunder" dat Jerney Kaagman niet op de cover werd gezet van het allereerste Nederlandse Playboy-nummer. Dat zegt hoofdredacteur Niek Stolker tegen het ANP in een reactie op het overlijden van de zangeres, die in 1983 naakt poseerde voor het mannenblad.

"Jerney was de eerste BN'er ooit in Playboy, in ons allereerste nummer in mei 1983", zegt Stolker. Volgens hem ook meteen "de enige BN'er ooit" die niet op de cover werd gezet. "Wij maakten destijds een veiligere keuze, wilden niet beschuldigd worden van sensatiezoeken. Achteraf een blunder, want de naakte Jerney was het gesprek van de dag."

Op het voorblad plaatste Playboy overigens wel een aankeiler. "Sensationele foto's van Jerney Kaagman van Earth & Fire", stond er in dikke letters. Alle BN'ers die Playboy daarna strikte, haalden wel de cover.

Volgens Stolker zal Kaagman "gemist worden".