Schoonvader van Zara Tindall overleden

Zara Tindall, dochter van de Britse prinses Anne, heeft haar schoonvader Philip verloren. Haar echtgenoot Mike Tindall maakte het overlijden van zijn vader bekend in zijn podcast The Good, The Bad & The Rugby.

"Helaas is mijn vader vorige week overleden", vertelde Mike zijn luisteraars. Philip is 80 jaar geworden en leed al meer dan twintig jaar aan de ziekte van Parkinson.

Tindall sprak eerder al over de verwoestende impact die de ziekte op zijn vader had, en prees zijn moeder Linda voor de zorg voor haar man.

Alex Payne, medepresentator van Tindalls podcast, bracht in de podcast zijn medeleven over. "Een dikke knuffel van ons allemaal, al onze luisteraars en al onze lezers... voor jou en Team Tindall", besloot hij.