Lil Jon heeft het zwaar gehad na overlijden van zijn zoon

Rapper en producer Lil Jon heeft het na het overlijden van zijn zoon afgelopen februari "zwaar en moeilijk" gehad. Dat vertelt hij in een interview voor het programma Nightline van ABC News. Zijn 2-jarige dochter heeft hem door de moeilijke periode geholpen.

"Weet je, mijn dochter is nu bijna 2 jaar oud en toen er als het ware een stuk uit mijn borst werd gerukt, kon zij helpen een deel daarvan te herstellen", vertelt de producer. "Toen ik het koud had, kon zij me met haar liefde weer warm maken." Het lichaam van de zoon van Lil Jon, Nathan Smith, werd afgelopen februari gevonden in een vijver. Hij overleed op 27-jarige leeftijd.

Destijds was de producer bezig met het schrijven van zijn memoires I Only Shout So You Can Hear Me, het boek dat dinsdag uitkwam. "Ik had niet door dat ik tijdens het schrijven van dit boek ingrijpende dingen zou meemaken", vertelt hij. "Dus ik denk dat het allemaal een kwestie van goede timing was dat dit boek er nu is, omdat deze verhalen verteld moesten worden."