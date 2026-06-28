Lil Kleine baalt dat stadionconcert voortijdig stopte

Lil Kleine baalt dat zijn concert in het Olympisch Stadion in Amsterdam voortijdig is afgebroken vanwege slecht weer. "Maar veiligheid gaat altijd voor", schrijft de rapper op Instagram. "Op advies van de bevoegde instanties hebben we die beslissing genomen, en dat was het belangrijkste."

Kleine, de artiestennaam van Jorik Scholten, is desondanks blij dat zoveel fans waren gekomen. "Het voelt zo goed om weer terug te zijn", zegt hij. "Bedankt voor alle liefde van vanavond. We zijn terug. En dit is pas het begin... heel snel volgt er iets moois."

Het concert stopte rond 22.15 uur. Het optreden zou oorspronkelijk tot 22.45 uur duren, maar de organisatie meldde al dat er vanwege de weersvoorspellingen was besloten vroeger te beginnen. Uiteindelijk verviel ongeveer een kwartier van het concert.