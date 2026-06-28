Argentinië wint groep en treft Kaapverdië in zestiende finales WK

ARLINGTON (ANP) - Argentinië heeft in de nacht van zaterdag op zondag in het overdekte stadion van Dallas de derde groepswedstrijd met 3-1 van Jordanië gewonnen. Het elftal van bondscoach Lionel Scaloni treft het verrassende Kaapverdië in de nacht van vrijdag op zaterdag in de zestiende finales van het WK voetbal in Miami Gardens.

Argentinië werd met 9 punten en een doelsaldo van acht doelpunten voor en één tegen afgetekend eerste van groep J. Oostenrijk en Algerije gingen na een 3-3 gelijkspel respectievelijk als nummers 2 en 3 verder. Jordanië bleef puntloos en is uitgeschakeld.

Bij Argentinië begon sterspeler en topscorer Lionel Messi op de bank. Hij kwam na een uur spelen onder luid gejuich alsnog binnen de lijnen. Scaloni ruimde wel basisplaatsen in voor oud-Ajacied Nicolás Tagliafico en voormalig Feyenoorder Marcos Senesi.

Strafschop

De tienduizenden Argentijnse fans veerden in de negentiende minuut op toen Giovani Lo Celso een vrije bal met links in de kruising schoot. Messi keek vanaf de bank met een grote glimlach toe. Na ruim een half uur spelen kwamen de Argentijnen op 2-0 door een benutte strafschop van Lautaro Martínez. Mousa Al-Tamari liet de aanhang van Jordanië juichen toen hij in de 55e minuut het eerste en enige doelpunt voor Jordanië maakte. Messi liet het publiek opnieuw juichen toen hij in de 80e minuut de 3-1 uit een vrije trap maakte. Het betekende zijn zesde doelpunt dit WK en daarmee scherpte de topscorer aller tijden zijn record aan tot negentien treffers.

Het andere slotduel in groep J ging tussen Algerije en Oostenrijk. De Algerijnse bondscoach Vladimir Petković zette Feyenoorder Anis Hadj Moussa en Ramiz Zerrouki naast zich op de bank. Bij Oostenrijk kreeg Marko Arnautović (ex-FC Twente) van zijn coach Ralf Rangnick een plaats in de basis en was Paul Wanner van PSV reserve.

Gelijkspel

Oostenrijk kwam in de 28e minuut in Kansas City op 1-0 door een doelpunt van Arnautović. Op slag van rust scoorde Rafik Belghali de gelijkmaker voor Algerije met een hard schot in het doel.

Tien minuten na de pauze zette Marcel Sabitzer de Oostenrijkers weer op 2-1. Na een uur spelen maakte Riyad Mahrez de 2-2. In de zinderende slotfase scoorden beide landen opnieuw. Mahrez zette Algerije op 3-2 en Saša Kalajdžić zorgde met de 3-3 ervoor dat Oostenrijk toch doorgaat. Het gelijkspel was genoeg voor Algerije om als één van de acht beste nummers 3 door te gaan. Oostenrijk treft Spanje en Algerije moet tegen Zwitserland.