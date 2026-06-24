Lisanne Bronkhorst krijgt weekendprogramma op Radio Veronica

Lisanne Bronkhorst is vanaf volgende maand in het weekend op Radio Veronica te horen. De radio-dj krijgt haar eigen weekendochtendshow, maakte ze woensdag bekend in het programma Ekdom In De Morgen van Gerard Ekdom.

Bronkhorst had een nachtprogramma maar was de afgelopen maanden niet te horen, omdat ze dit voorjaar voor het eerst moeder werd. Na haar zwangerschapsverlof keert ze terug met een nieuw programma.

"Ik heb er superveel zin in, ik ben wel een beetje klaar met de babybubbel", zei Bronkhorst woensdag. "Ik ben klaar voor iets nieuws en dat ga ik doen in het weekend", zei ze tegen Ekdom. "Ik heb zin om het weekend in te juichen met heel veel liefde en gezelligheid."