Bondscoach Ghana bespot VAR: nam zeker weer koffiepauze

FOXBOROUGH (ANP/DPA) - Bondscoach Carlos Queiroz van Ghana heeft de VAR bespot na de 0-0 tegen Engeland op het WK voetbal. "De VAR zat weer eens koffie te drinken. Dat snap ik, want ik trakteer mezelf ook weleens op een kop koffie, maar er was sprake van een duidelijke strafschop en ook een rode kaart", zei de 73-jarige coach na afloop van de wedstrijd in het Boston Stadium.

Queiroz doelde op een actie van de Engelse verdediger Ezri Konsa, die de Ghanese aanvaller Prince Adu de kans ontnam te schieten. Het was een riskante tackle, maar de VAR greep niet in. "Ik weet niet zeker of de VAR nog wel werkt op het WK. Bestaat de VAR überhaupt nog?", voegde Queiroz er verontwaardigd aan toe. "Wij hadden onze kansen en Engeland had veel geluk. Heel veel geluk."