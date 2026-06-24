Hoog ziekenbezoek uit Qatar voor Canadese voetballer Koné

VANCOUVER (ANP) - De Canadese voetballer Ismaël Koné heeft bezoek gekregen van de minister van Sport van Qatar en de Qatarese international Assim Madibo. Beiden wilden weten hoe het ging met de middenvelder, die zijn been brak na een tackle van Madibo in het duel tussen beide landen op het WK voetbal. Canada won met 6-0.

Koné is inmiddels geopereerd en begonnen aan de revalidatie. De voetbalbond van Qatar meldde het ziekenbezoek op zijn Facebookpagina, met daarbij een foto waarop de twee voetballers elkaar omhelzen. "Dit bezoek weerspiegelt de sportiviteit en de sterke banden op en buiten het veld. We wensen de speler een spoedig herstel en een snelle terugkeer op het veld", luidde het bijschrift van de bond van Qatar.

Qatar speelt in de groepsfase nog tegen Bosnië en Herzegovina, Canada treft Zwitserland.