Secretaris-generaal Gemenebest zou excuses Charles verwelkomen

De secretaris-generaal van het Gemenebest denkt dat excuses van koning Charles voor het slavernijverleden "geen kwaad zouden kunnen". Dat zei Shirley Botchwey in een interview met Sky News, daags voordat de Britse koning afreist naar het Caribisch Gebied.

In het gesprek krijgt Botchwey de vraag of de koning excuses zou moeten aanbieden. "Dat is waar de landen om hebben gevraagd", reageerde zij. In het gesprek ging het ook over herstel van schade. "Ik denk dat de tijd is gekomen om dat gesprek te voeren", zei Botchwey. "Ik geloof dat we daar niet aan kunnen ontkomen. Maar het is belangrijk om te bepalen welke vorm herstel moet aannemen. Dat is iets wat uiteindelijk wel duidelijk zal worden."

Charles begint zijn bezoek op 27 oktober in de Bahama's. Dat is onderdeel van het Britse Gemenebest, waarvan hij staatshoofd is. Samen met koningin Camilla reist hij ook naar Guyana, Antigua en Barbados. Eerder had het hof gemeld dat de koning het slavernijverleden tijdens zijn bezoek niet zou schuwen. Maar Britse media schreven ook dat Charles geen excuses zou maken voor de Britse rol daarin.