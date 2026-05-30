Zweedse royals vieren Veteranendag met kransleggingen en speeches

Leden van de Zweedse koninklijke familie hebben vrijdag op verschillende plekken deelgenomen aan Veteranendag. Koning Carl Gustaf was in Stockholm, kroonprinses Victoria in Malmö en prins Carl Philip woonde, naast de ceremonie in de hoofdstad, ook die in Västerås bij.

In Stockholm vond de nationale veteranenceremonie plaats bij het Maritiem Museum op het Koninklijk Djurgårdenplein. Hier reikte de koning onder meer medailles uit aan Zweedse strijdkrachten. Ook legde hij een krans bij het veteranenmonument. De kroonprinses legde tijdens de ceremonie in Malmö ook een krans ter ere van de gesneuvelde Zweden. Victoria ontmoette daarna veteranen tijdens een receptie in de residentie van de gouverneur van het district.

Prins Carl Philip onthulde in Västerås het nieuwe herdenkingsmonument voor veteranen. Hij hield daarbij ook een toespraak. "Het veteranenmonument van Västerås is opgedragen aan alle inwoners van Västerås die, tijdens diverse missies over de hele wereld, hebben bijgedragen aan een vreedzamere wereld", zei hij onder meer. "De ingekerfde woorden 'Voor Zweden in dienst van de vrede' zijn er maar weinig, maar ze bevatten meer dan woorden kunnen beschrijven."