Koningspaar in gedachten bij betrokkenen overstromingen in Nepal

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn in gedachten bij de getroffenen van de overstromingen in Nepal en bij mensen die erbij betrokken zijn. Dat laat het koningspaar woensdagavond in een verklaring op sociale media weten. Het dodental is door het natuurgeweld inmiddels opgelopen tot zeker 157.

"De verwoestende gevolgen van de overstroming in Nepal worden steeds scherper zichtbaar. Veel families zijn in rouw gedompeld of verkeren in angstige onzekerheid over het lot van hun dierbaren", schrijven Willem-Alexander en Máxima. "Wij zijn in gedachten bij hen en bij allen die zich inzetten voor reddingswerkzaamheden en hulp aan getroffenen."

Het is nog niet duidelijk waardoor het natuurgeweld werd veroorzaakt. Nog honderden mensen, onder wie veel toeristen, worden vermist. Mogelijk is ook een Nederlander vermist, al is dat nog niet bevestigd.