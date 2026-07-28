The Beatles beloven nieuws met aftelklok op website

The Beatles hebben op hun officiële website een aftelklok geplaatst die woensdag om 14.00 uur Nederlandse tijd afloopt. De Britse band meldt daarbij dat er "binnenkort spannend nieuws" wordt aangekondigd, maar geeft geen verdere toelichting.

Op de website worden fans opgeroepen zich aan te melden voor de officiële mailinglijst om als eerste op de hoogte te zijn van de aankondiging. "Wie geduld heeft, wordt beloond. Er komt binnenkort spannend nieuws aan", luidt de boodschap.

Volgens het Britse Far Out Magazine gaat het mogelijk om de aankondiging van een jubileumuitgave van het album Rubber Soul uit 1965. Eerdere albums als Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, The White Album, Abbey Road, Let It Be en Revolver kregen al een speciale heruitgave.