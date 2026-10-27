RadioRing krijgt opvolger als Nederlandse Radio Awards

DPG Media, Talpa Audio en Mediahuis Radio slaan de handen ineen voor de organisatie van De Nederlandse Radio Awards volgend jaar op 2 februari. Omroep AVROTROS is verantwoordelijk voor de uitreiking van de Kristallen, zoals de nieuwe landelijke radioprijzen gaan heten. De afgelopen jaar gestopte Gouden RadioRing krijgt daarmee definitief een opvolger.

"Nog voor het stoppen van de Gouden RadioRing zijn we met de commerciële mediapartijen en de NPO bij elkaar gekomen met een eenduidig idee: radio verdient het om geëerd te worden", aldus de commerciële mediapartijen in een gezamenlijk statement. "Ook vinden we het belangrijk om een jaarlijks moment te hebben waarop radiomakers elkaar ontmoeten."

De mediahuizen achter onder meer Qmusic (DPG Media), Radio 538 en Radio 10 (Talpa Audio) en Radio Veronica en 100% NL (Mediahuis Radio) zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de avond, die plaatsvindt in het DeLaMar Theater in Amsterdam. AVROTROS verzorgt de prijsuitreiking, die waarschijnlijk online en via sociale media wordt uitgezonden.

Jury- en publieksprijzen

De organisatie van de nieuwe radioprijzen laat weten dat ook landelijke zenders die niet bij de organisatie betrokken zijn, kunnen meedingen naar de prijzen. Tijdens de awardshow worden zowel jury- als publieksprijzen toegekend. In welke categorieën dat gaat gebeuren, wordt op een later moment bekendgemaakt.

AVROTROS stopte afgelopen jaar vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep met de jaarlijkse uitreiking van de radioprijzen. De genoemde commerciële radiopartijen gaven toen al aan graag naar een doorstart te willen kijken.