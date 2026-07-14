Maarten Heijmans en Xander Vrienten gaan dit najaar de Nederlandse theaters in met hun muziekvoorstelling Wachtend op de dood. Daarin onderzoeken zij hoe dicht de werelden van Nederlandse kleinkunst en Amerikaanse folk en blues bij elkaar liggen.

Het idee voor de voorstelling ontstond na de samenwerking van Heijmans en Vrienten in de musical Hadestown. Daar ontdekten zij een gedeelde liefde voor de muziek van het Amerikaanse zuiden en de opvallende verwantschap tussen Amerikaanse rootsmuziek en het Nederlandse kleinkunstlied. In de aankondiging belooft Wachtend op de dood "verrassende samenwerkingen, nieuwe nummers en geliefde klassiekers."

De try-outs voor de voorstelling beginnen op 11 september, de première is op 9 oktober in De Kleine Komedie in Amsterdam. De tournee loopt tot en met 18 december.