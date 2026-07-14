Mette-Marit na longtransplantatie uit ziekenhuis ontslagen

Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen is bijna een maand na haar longtransplantatie ontslagen uit het ziekenhuis. Dat heeft het hof dinsdag bekendgemaakt. De komende periode revalideert de echtgenote van kroonprins Haakon thuis.

Are Holm, hoofd van de afdeling longziekten van het Rikshospitalet, zegt dat het naar omstandigheden goed gaat met de gezondheid van Mette-Marit. "De komende zes maanden zal de kroonprinses werken aan haar revalidatie en intensief worden gecontroleerd op mogelijke complicaties, zoals afstoting en infecties," legt hij uit. "Bij een gunstig verloop duurt het meestal een jaar voordat de toestand in een stabielere fase komt."

Mette-Marit zal tijdens haar revalidatie niet werken. Haakon zal wel weer bezoeken afleggen, maar met een aangepast schema om vaker bij zijn vrouw te kunnen zijn.

De 52-jarige kroonprinses, die lijdt aan een chronische longziekte, onderging haar ingreep half juni. Eerder deze maand was ze al kort thuis om samen met Haakon naar de WK-wedstrijd Noorwegen-Brazilië te kijken.