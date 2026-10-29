Macklemore dankbaar na eerste Free Palestine-concert

Macklemore blikt met een goed gevoel terug op zijn eerste Free Palestine-concert, dat eerder deze week plaatsvond in de Ierse hoofdstad Dublin. "Ik had me geen betere plek kunnen voorstellen om deze tournee te beginnen. Ik denk dat niemand van ons precies wist hoe hard we dit nodig hadden", schrijft de Amerikaanse rapper donderdag onder een aftermovie op Instagram.

"Oneindig veel liefde voor iedereen die is gekomen, alle artiesten die hun tijd hebben ingezet en de stap hebben gezet, en iedereen die de afgelopen vijf weken zo hard heeft gevochten om dit mogelijk te maken", deelt de 43-jarige artiest verder in het bericht.

Macklemore werd onlangs uit het voorprogramma gezet van de tournee van Ed Sheeran, als gevolg van zijn pro-Palestijnse uitspraken. Hij besloot daarom concerten te organiseren, waarmee hij geld ophaalt voor goede doelen die de Palestijnen steunen. De komende concerten vinden plaats in Parijs en Londen.