Ook koningin Máxima volgende week naar buitenland

In navolging van koning Willem-Alexander gaat ook koningin Máxima volgende week naar het buitenland. De vorstin is van maandag tot en met donderdag in Ghana in haar rol als speciale pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor financiële gezondheid (UNSGSA), meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Willem-Alexander is op dinsdag een hele dag in het Engelse Liverpool.

Máxima doet in Ghana onder meer de steden Accra en Kumasi aan. Ze spreekt met gebruikers van financiële diensten, regeringsvertegenwoordigers, ontwikkelingsorganisaties en financiële instellingen over diensten en beleid die de financiële weerbaarheid en het welzijn van de Ghanese bevolking verbeteren.

Ook heeft Máxima een gesprek met president John Mahama en brengt ze een beleefdheidsbezoek aan de koning van de Ashanti, Asantehene Otumfuo Nana Osei Tutu II.