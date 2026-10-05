Van Bommel met België opnieuw onderuit tegen Frankrijk

SAINT-DENIS (ANP) - Mark van Bommel heeft als bondscoach van het Belgische nationale voetbalelftal opnieuw verloren van Frankrijk. In de Nations League gingen de Rode Duivels maandagavond een week na de 1-0-thuisnederlaag met 4-1 onderuit in de uitwedstrijd tegen het Franse elftal van bondscoach Zinédine Zidane.

Na vier wedstrijden blijft Frankrijk aan de leiding in groep 1 van de A-divisie van de Nations League met 10 punten. België zakt naar de derde plek met 6 punten. Italië, dat met 3-1 won van Turkije, stijgt naar de tweede plaats met 7 punten.

België, dat het wegens schorsingen moest stellen zonder Kevin de Bruyne en Youri Tielemans, kwam in de 35e minuut op voorsprong. Dodi Lukébakio rondde oog in oog met de Franse doelman fraai af nadat hij de diepte in was gestuurd door een uitstekende assist van Roméo Lavia.

Tweede helft

In de tweede helft werd de thuisploeg gevaarlijker, maar België wist lang stand te houden. Het was invaller Désiré Doué, een week eerder nog matchwinner, die gelijkmaakte in de 77e minuut. Van net buiten het strafschopgebied schoot hij met links in de verre hoek. Een paar minuten later schoot invaller Rayan Cherki Frankrijk op voorsprong na goed voorbereidend werk van een andere invaller, Michael Olise. Met twee doelpunten in de ultieme slotfase bepaalde Olise de eindstand op 4-1.

Italië kwam in Bologna in de 26e minuut op voorsprong via Gianluca Scamacca. In de tweede helft kwam Turkije langszij dankzij Aral Şimşir uit een mooi opgebouwde aanval. Maar niet veel later kopte Arsenal-verdediger Riccardo Calafiori Italië weer op voorsprong, zijn eerste interlanddoelpunt. Pio Esposito maakte met een intikkertje de 3-1 in de 87e minuut. Een week eerder was Italië in de uitwedstrijd met 4-1 te sterk voor de Turken.