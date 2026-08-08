GLASGOW (ANP) - De voetbalsters van Ajax hebben de derde voorronde van de Champions League bereikt. Zaterdagavond werd Rangers in Schotland met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi in de tweede voorronde. In dat toernooitje won Ajax woensdag, ook in Schotland, met 2-0 van het Deense Brøndby.

Nadine Noordam zette Ajax in de 66e minuut op voorsprong. Maar kort voor tijd kopte Eilidh Austin de Rangers op gelijke hoogte. Dankzij een benutte strafschop van Sherida Spitse in blessuretijd werd de wedstrijd in Glasgow alsnog winnend afgesloten door Ajax.

In de derde voorronde wacht de nummer 2 van afgelopen seizoen in de Vrouwen Eredivisie een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. Die wedstrijden worden gespeeld op 26 augustus en 2 september. Als de Amsterdammers dat tweeluik winnen plaatsen ze zich voor de groepsfase van de Champions League. Anders wacht de tweede en laatste voorronde van de Europa Cup.