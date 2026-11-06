TILBURG (ANP) - Hekkensluiter Willem II heeft tegen PEC Zwolle het derde punt van dit Eredivisieseizoen gepakt. In Tilburg werd het vrijdagavond 1-1. Het betekent ook het eerste punt sinds de terugkeer van trainer Jurgen Streppel. Hij vervangt de in oktober ontslagen John Stegeman en begon een week geleden met een 7-0-nederlaag bij PSV. PEC, dat ook een trainerswissel onderging, heeft nu 12 punten uit twaalf wedstrijden en staat voorlopig dertiende.

Voor de aftrap zong een Oasis-coverband Willem II moed in met 'Don't Look Back in Anger'. Maar al in de tweede minuut was er nieuw leed voor de Tilburgse fans. Sydney van Hooijdonk zette PEC op voorsprong met een knap schot uit de draai. Een minuut later bracht Hidde ter Avest Willem II alweer langszij. Na matig uitverdedigen van PEC kon hij vanaf de rand van het strafschopgebied binnenschieten.

Na de stormachtige openingsfase werden beide ploegen voorzichtiger aan de bal en bleven grote kansen uit. Van Hooijdonk wilde kort voor rust nog een strafschop omdat hij herhaaldelijk werd vastgehouden, maar die kreeg hij niet. In de tweede helft, die weinig hoogtepunten kende, kreeg Willem II de beste kansen.