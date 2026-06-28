Supergirl debuteert met tegenvallende bioscoopopbrengst

Supergirl trekt in de bioscopen minder bezoekers dan aanvankelijk verwacht door de studiobazen. Vakblad Variety schrijft dat de stripverfilming zowel in de Verenigde Staten als wereldwijd met een teleurstellende opbrengst debuteerde op het grote doek.

Aan het begin van het eerste weekend waarin de film met Milly Alcock in de bioscopen verscheen, hoopten Warner Bros. en DC Studios op een Amerikaanse opbrengst van ongeveer 50 tot 55 miljoen dollar. De 3600 Noord-Amerikaanse bioscopen brachten tot nu toe 38 miljoen dollar op. Ook de wereldwijde opbrengst van 68 miljoen dollar valt tegen. Variety twijfelt of de opbrengst van de film hoog genoeg zal uitvallen om geen verlies te lijden.

De superheldenfilm gaat over een ruimteavontuur van Supermans nichtje, die door de kosmos reist met haar trouwe hond Krypto, de Superhond. Supergirl kon niet op veel enthousiasme rekenen van de filmcritici.