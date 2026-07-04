Madonna viert de release van haar nieuwe album Confessions II met tijdelijke pop-upwinkels. Dat meldt het Amerikaanse muziektijdschrift Billboard. De zangeres heeft vier winkels geopend in New York, Los Angeles en Londen.

Fans van de 67-jarige artiest kunnen de winkels tot en met 5 juli bezoeken voor onder andere interactieve installaties die in het teken staan van het album. Ook is er exclusieve merchandise verkrijgbaar, waaronder tassen, t-shirts en hemdjes, evenals vinylplaten, cd's en cassettebandjes van het album.

Confessions II is het vijftiende studioalbum van Madonna. Voor het album werkte Madonna samen met onder andere Sabrina Carpenter, Stromae en dj Martin Garrix. Het vervolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005 verscheen vrijdag en ontving overwegend positieve recensies van critici.