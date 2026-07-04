HOUSTON (ANP) - Marokko heeft zich als eerste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De formatie van bondscoach Mohamed Ouahbi, die in de vorige ronde na strafschoppen won van het Nederlands elftal, versloeg in Houston na een matige wedstrijd medegastland Canada met 3-0.

Azzedine Ounahi had een hoofdrol bij Marokko. De middenvelder maakte na rust de eerste twee doelpunten van zijn land. In de laatste minuut van de blessuretijd tekende Soufiane Rahimi voor de 3-0. Marokko speelt donderdag in de kwartfinales tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Frankrijk en Paraguay.

Marokko speelde met vrijwel dezelfde opstelling als tegen Oranje. Alleen verdediger Redouane Halhal (oud-Helmond Sport) verving Chadi Riad. De geboren Leiderdorper Noussair Mazraoui stond opnieuw in de basis. Anass Salah-Eddine en Sofyan Amrabat, geboren in Amsterdam en Huizen, begonnen op de bank.

Eerste helft

Ondanks de vertrouwde namen was Marokko in de eerste helft geen schim van de ploeg die de meerdere was geweest van Oranje. Canada, dat in de vorige ronde Zuid-Afrika uitschakelde (1-0), had lange tijd de bovenhand. Tani Oluwaseyi was dicht bij de openingstreffer, maar de Marokkaanse keeper Yassine Bounou redde knap.

De situatie werd er niet beter op voor Marokko, nadat voormalig PSV'er Ismael Saibari al na 22 minuten gewisseld moest worden met een blessure. De ploeg kwam in de eerste helft niet verder dan een ongevaarlijk afstandsschot van Rahimi, de vervanger van Saibari.

Marokko opende aan het begin van de tweede helft alsnog de score, al had het daarvoor een standaardsituatie nodig. Achraf Hakimi legde een vrije trap breed op Ounahi, die vanaf de rand van het strafschopgebied raak schoot. Canada ging op zoek naar de gelijkmaker, maar kon Bounou amper verontrusten. In de slotfase besliste Ounahi na een snelle uitbraak de wedstrijd met zijn tweede doelpunt. Daarna raakte Rahimi nog de lat, voordat hij diep in de blessuretijd alsnog de 3-0 maakte.