PHILADELPHIA (ANP) - Frankrijk begint met Kylian Mbappé, Bradley Barcola, Michael Olise en Ousmane Dembélé in de voorste linie aan de achtste finales van het WK voetbal tegen Paraguay. De winnaar van de wedstrijd in het Philadelphia Stadium speelt in de kwartfinales tegen Marokko.
Het Franse elftal van bondscoach Didier Deschamps speelt naast 'de grote vier' verder met Mike Maignan in het doel, de verdedigers Lucas Digne, William Saliba, Dayot Upamecano en Jules Koundé met daarvoor de twee controleurs Adrien Rabiot en Manu Koné.
Bij Paraguay speelt Omar Alderete in de verdediging in plaats van José Canale. Diego Gómez begint op het middenveld op de plaats van Damián Bobadilla.
Frankrijk begint als de grote favoriet tegen Paraguay, dat één keer in de kwartfinales stond. Die verloren ze op het WK van 1998 in en tegen Frankrijk.