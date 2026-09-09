De Noorse koninginnen Mette-Marit en Sonja en kroonprinses Ingrid Alexandra dragen woensdag bij de uitvaart van koning Harald rouwsluiers. Volgens Noorse media is dat een oude koninklijke traditie.

Anders dan bij de uitvaart van koning Olav, de vader van Harald, in 1991 worden er geen gezichtsbedekkende rouwsluiers meer gedragen. Sonja en haar dochter Märtha Louise deden dat destijds. De sluiers leidden toen tot discussie, omdat veel Noren ze ouderwets vonden.

De nieuwe koning Haakon draagt een militair uniform en zijn zoon Sverre Magnus is gekleed in jacquet.

Ook veel andere koningen hebben een uniform aan. Koning Willem-Alexander koos daar als een van de weinigen niet voor.