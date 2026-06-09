Justitie in Los Angeles onderzoekt een beschuldiging van seksueel misbruik tegen rapper en producer Sean Combs, beter bekend als Diddy, die is ingediend door een man. Dat melden verschillende Amerikaanse media op basis van een verklaring van het openbaar ministerie.

De beschuldiging is afkomstig van muziekproducer Jonathan Hay. Hij stelt dat Combs hem in 2020 seksueel heeft misbruikt. Volgens een woordvoerder van justitie hebben de politie van Los Angeles en de sheriffdienst afzonderlijke onderzoeken naar de zaak overgedragen, die momenteel worden beoordeeld.

Hay beschuldigde Combs eerder ook van onder meer seksuele intimidatie en onrechtmatige vrijheidsberoving. Combs heeft de aantijgingen ontkend.

De 56-jarige artiest zit momenteel een gevangenisstraf uit die hij vorig jaar kreeg opgelegd in een federale zaak rond het vervoeren van vrouwen voor prostitutie. Mocht justitie in Los Angeles besluiten tot vervolging over te gaan, dan kan Combs opnieuw terechtstaan.