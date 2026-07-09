Keizerin Masako van Japan heeft donderdag in de keizerlijke zijderupsenteeltplaats de oogst van de zijderupsen verricht. Op Instagram deelt het paleis beelden van de keizerin die met een tuinschaar cocons van takken knipt.

Masako nam de keizerlijke taak over van haar voorganger, keizerin Michiko. Van de lente tot de vroege zomer houdt zij zich bezig met de verschillende fasen van de zijderupsenteelt. De beestjes worden onder meer overgezet naar een zogenoemde 'sanza', een kweekbak voor zijderupsen. Hier krijgen ze fijngesneden moerbeibladeren gevoerd.

Vervolgens worden de rupsen naar een speciale coconbak overgebracht, waar ze zich kunnen verpoppen. Ongeveer acht tot tien dagen nadat de zijderupsen zich hebben verpopt, worden de cocons verwijderd, waarbij de keizerin een handje mocht helpen.