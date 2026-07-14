ARLINGTON (ANP/DPA) - De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente heeft dinsdag in de halve finale van het wereldkampioenschap voetbal tegen Frankrijk genoten van zijn elftal. "Deze spelers verdienen het gewoon, want ze brengen passie op het veld, spelen met saamhorigheid en beschikken over enorm veel talent. Ze hebben met gemak de ogenschijnlijk moeilijke situatie overwonnen", zei hij na de zege van 2-0 in het Dallas Stadium in Arlington.

Spanje staat zondag in de eindstrijd tegenover Engeland of Argentinië. "Nu we die laatste stap hebben gezet, willen we deze titel winnen", aldus De la Fuente.

Pedro Porro maakte na rust het tweede Spaanse doelpunt. "Ik had hier nooit van durven dromen", sprak de verdediger, die uitkijkt naar de finale. "Ik krijg kippenvel als ik erover praat."

Spanje speelde zestien jaar geleden de voor het land tot dusver enige WK-finale. Daarin werd Nederland na verlenging met 1-0 verslagen.