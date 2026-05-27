Verdediger De Vrij mist WK, Depay en Timber wel in selectie

ZEIST (ANP) - Stefan de Vrij doet niet mee met Nederland aan het wereldkampioenschap voetbal. De 34-jarige verdediger raakte zaterdag geblesseerd tijdens een competitiewedstrijd van zijn club Internazionale en is niet op tijd fit.

De Vrij is de vierde speler die het WK mist vanwege een blessure. Eerder werd al duidelijk dat de geblesseerde spelers Matthijs de Ligt, Jerdy Schouten en Xavi Simons het WK ook niet halen.

Jurriën Timber zit wel in de selectie. De verdediger van Arsenal is bijna hersteld van een liesblessure. Aanvaller Memphis Depay zit ook bij de groep van 26 man. De oud-PSV'er maakte na blessureleed deze week zijn rentree bij Corinthians.