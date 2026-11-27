MÜNCHEN (ANP) - Jamal Musiala staat opnieuw aan de kant bij Bayern München. Hij heeft een hamstringblessure opgelopen en komt mogelijk dit jaar niet meer in actie.

De 23-jarige Musiala miste dit seizoen al veel wedstrijden omdat hij af en toe zijn bewustzijn verloor. Dat gebeurde na epileptische aanvallen.

Erevoorzitter Uli Hoeness van Bayern München stelde onlangs het hoge salaris van 25 miljoen euro per jaar van de Duitse international ter discussie. Aanvoerder Joshua Kimmich reageerde afgelopen week woedend op de uitlatingen van Hoeness. Hij herkende zich niet meer in zijn club.

Bayern München staat na vijf speelronden op de vijftiende plaats in de Champions League. De achterstand op koploper Borussia Dortmund in de Bundesliga bedraagt 2 punten.