Marco Borsato wil in 2027 zijn vak weer kunnen uitoefenen. Die hoop sprak de zanger woensdag uit bij het verlaten van de rechtbank in Utrecht, waar hij tonnen aan proceskosten terugvroeg van de staat. Concrete plannen over nieuwe muziek of concerten kon hij echter nog niet noemen.

"Ik kondig dit jaar in ieder geval niets aan. We wachten eerst dit af en dan ga ik volgend jaar kijken wat wel en wat niet. Daar heb ik echt zin in", sprak Borsato, die duidelijk beter in zijn vel zat in vergelijking met de periode rond zijn strafzaak, tegen de verzamelde media. "Ik ben alles nog aan het uitzoeken. Als ik iets doe, doe ik dat zorgvuldig en met veel voorbereiding. Dat is mijn manier."

Ook op andere vlakken moet nog wel wat gebeuren voordat Borsato weer kan optreden. "Ik moet fitter worden", aldus de zanger. "Maar vooral dit achter me laten. Dat heb ik het afgelopen jaar al een beetje kunnen doen." Borsato werd vorig jaar december vrijgesproken van ontucht met een minderjarige. Hij hoopt in ieder geval dat zijn carrière nu weer centraal zal staan, en dat de hele strafzaak straks echt verleden tijd is. "Dat is waar ik naar hunker. Ik heb zo lang mijn vak niet kunnen uitoefenen. Ik hunker naar het moment dat ik weer op het podium sta."

Speciale behandeling

Borsato voelt zich gesteund door zijn fans, zegt hij. "Ik wil gewoon doen waar ik goed in ben", verwijst hij naar toekomstige shows. "En degenen die willen komen, die komen. En die zijn meer dan welkom. En als je dat niet wil, is dat ook goed."

De zanger herhaalde ook dat hij zich neerlegt bij wat de rechter eind deze maand ook beslist over de terugvordering van de proceskosten van in totaal ruim 431.000 euro. "Ik wil er vanaf, en we zien het wel. Wat hier ook uitkomt; ik leg me erbij neer. Ik wil ook geen speciale behandeling."