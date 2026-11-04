Koning Willem-Alexander heeft woensdag het nieuwe laboratorium van Agrico Research in Bant, provincie Flevoland, geopend. Dat deed hij in laboratoriumstijl door symbolisch een kunststof plaatje met DNA-materiaal van aardappelen in een testapparaat te zetten, waarna een video startte.

Agrico Research zoekt naar oplossingen voor problemen in de aardappelteelt, zoals ziektes en veranderende regels voor bestrijdingsmiddelen. De koning kreeg te horen dat het laboratorium aardappelrassen ontwikkelt die resistent zijn tegen ziekten, zonder dat dat ten koste gaat van smaak of kwaliteit. Willem-Alexander vond de uitleg "zeer interessant en boeiend".

Ook staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw was aanwezig. Hij noemde het nieuwe laboratorium "de Apple van de aardappelsector". Volgens hem mag Nederland trotser zijn op de aardappelsector. "We zijn in Nederland heel bescheiden, terwijl we de meest unieke, innovatieve sector wereldwijd hebben."

Agrico Research is een coöperatie van bedrijven en aardappeltelers en exporteert naar zo'n negentig landen wereldwijd. Bij het ontwikkelen van nieuwe rassen kijkt het bedrijf ook naar wat telers in verschillende delen van de wereld nodig hebben.