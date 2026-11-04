Andrew Mountbatten-Windsor, de jongere broer van koning Charles, is volgens Britse media opgeroepen om een verklaring af te leggen in een fraudezaak. De voormalige prins zou volgens de BBC medio december als getuige in de rechtbank moeten verschijnen. Hij wordt er zelf niet van beschuldigd iets verkeerds te hebben gedaan.

De zaak gaat over beschuldigingen van een Turkse vrouw, Nebahat Isbilen, die zegt dat haar voormalige adviseur Selman Turk haar heeft misleid. Volgens rechtbankdocumenten beweerde Isbilen dat ze door Turk was misleid om 750.000 pond aan Mountbatten-Windsor te betalen, in de veronderstelling dat dit was voor hulp bij het verkrijgen van een paspoort.

Volgens Britse media wordt zijn komst naar de rechtszaal de eerste keer dat Mountbatten-Windsor in het openbaar wordt ondervraagd sinds zijn interview voor BBC Newsnight in 2019. Daarin ging de voormalige prins onder meer in op zijn banden met de beruchte Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vorig jaar nam koning Charles al zijn titels af als gevolg van alle schandalen. Momenteel loopt er ook een onderzoek naar Mountbatten-Windsor, die wordt verdacht van een ambtsmisdrijf.