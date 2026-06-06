De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft rapper Ye uitgenodigd om zondag, tussen zijn Nederlandse concerten door, een bezoek te brengen aan het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam. Daarna zou hij samen met de opperrabbijn een krans kunnen leggen bij het Namenmonument. Dat bevestigt Marcouch' woordvoerder na een bericht in de Volkskrant.

Met zo'n bezoek zou Ye "een statement maken voor een miljoenenpubliek. Een statement tegen antisemitisme", zegt de burgemeester tegen de krant. Het voorstel is ingediend bij de organisator van de twee concerten in de GelreDome. Er is nog geen antwoord op gekomen.

Rapper Kanye West, die optreedt als Ye, is omstreden vanwege antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Het CIDI probeerde eerder deze week tevergeefs via de rechter om hem te weren uit Nederland.

Bij het optreden van zaterdagavond worden demonstraties verwacht, een van het CIDI en twee van "individuen", zei Marcouch eerder. Ye geeft ook maandag een concert. Concertorganisator J. Noah Entertainment was zaterdagochtend vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.