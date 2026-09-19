Sc Heerenveen boekt bij Sparta tweede zege van het seizoen

ROTTERDAM (ANP) - Sc Heerenveen heeft zijn tweede overwinning van het seizoen geboekt. De formatie uit Friesland won op Het Kasteel met 4-0 van Sparta Rotterdam.

Met de zege klimt Heerenveen naar de tiende plaats op de ranglijst. De ploeg van trainer Robin Veldman heeft na zeven wedstrijden 9 punten. Sparta staat op de veertiende plaats met 5 punten.

Heerenveen was de betere ploeg in de eerste helft en drukte het overwicht na een klein halfuur uit in de openingstreffer. Na een fraaie steekbal van Levi Smans schoot Nolhan Courtens de bal hoog en hard binnen.

Jacob Trenskow verdubbelde vlak voor rust de voorsprong. De Deen kwam naar binnen van de rechterflank en klopte Sparta-keeper Michael Brouwer in de verre hoek. Maxence Rivera en Marko Farji voerden in de tweede helft de score verder op.